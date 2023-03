Provinciale Staten en kiescolleges installeren nieuwe leden

Bij de Statenverkiezingen werd de BoerBurgerBeweging (BBB) in alle provincies de grootste partij. De beweging deed voor het eerst mee aan de provinciale verkiezingen. CDA en Forum voor Democratie leden fors verlies.

In Gelderland worden 36 nieuwe Statenleden geïnstalleerd, onder wie nieuwkomers van BBB (14 zetels), JA21 (2 zetels) en Volt (2 zetels). Van de oude Statenleden is dinsdag afscheid genomen. In Limburg krijgen de nieuwe Statenleden een overdrachtsdocument dat is opgesteld door de voormalige Statenleden, "voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe Staten".

In Overijssel komen de net geïnstalleerde Statenleden donderdagavond alweer bij elkaar, voor een duidingsdebat over de verkiezingsuitslag. Daarbij krijgt iedere partij de gelegenheid te reflecteren op de betekenis van de uitkomst van de verkiezingen.

Verkenners

De coalitieonderhandelingen voor de provincies lopen nog. In alle provincies is inmiddels een verkenner aangesteld en zijn de eerste gesprekken met politieke partijen over een coalitie gevoerd.

De nieuwe Statenleden kiezen op 30 mei de Eerste Kamer. Voor het eerst mogen Nederlanders in het buitenland ook indirect hun stem daarvoor uitbrengen. Zij hebben op de dag van de Statenverkiezingen gestemd voor een zogeheten kiescollege niet-ingezetenen. De 25 leden van dat kiescollege worden woensdag ook geïnstalleerd.

GL kreeg de meeste stemmen uit het buitenland. De partij krijgt vijf zetels in het college, gevolgd door D66 en VVD, die beide op vier zetels uitkwamen. De installatie van het college gebeurt woensdag op afstand, omdat de leden zelf ook in het buitenland wonen. Voor de verkiezing van de Eerste Kamer moeten zij wel naar Nederland komen.

Ook de kiescolleges van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden woensdag geïnstalleerd. Op Bonaire mogen negen mensen meestemmen voor de Eerste Kamer. De kiescolleges van Sint Eustatius en Saba hebben elk vijf zetels.