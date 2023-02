Vijf doden bij vliegtuigcrash in Arkansas

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De crash vond plaats terwijl onweersbuien met windstoten van 64 km per uur over het gebied rond Little Rock trokken, schrijft The Washington Post. Of het slechte weer van invloed was op het ongeluk, moeten onderzoekers bepalen, zei Cody Burke, woordvoerder van de sheriff van Pulasky County.

De vijf inzittenden, één piloot en vier passagiers, waren werkzaam bij een milieuadviesbureau dat gevestigd is in North Little Rock en zich onder andere specialiseert in noodhulp en hulp bij rampen.