Hereniging na zestig jaar Emotioneel weerzien bij herdenking treinramp: Hij redde haar uit de coupé

Door Eric Roeske Kopieer naar clipboard

Ravage na het treinongeluk bij Harmelen, 1962. Ⓒ Telegraaf Archief

Harmelen - Een hartverscheurend moment zaterdagmiddag bij het herdenkingsmonument voor de grootste Nederlandse treinramp ooit in Harmelen, vandaag precies zestig jaar geleden. André Smeding, die de treinramp overleefde ontmoette daar de vrouw die hij destijds redde uit een treincoupé. Hij kende de naam van het toen pas veertien jaar oude meisje niet en is na al die jaren benieuwd wat er van haar geworden was. Dankzij oproepen in de media in aanloop naar vandaag is het weerzien dan toch eindelijk gelukt. Conny te Grotenhuis uit Heenvliet werd door Smeding gered uit de trein.