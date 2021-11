Einde formatie is in zicht: ’Knopen doorhakken’ bij gesprekken op Zwaluwenberg

Of er een Sinterklaasakkoord komt? D66-secondant Rob Jetten sluit het niet uit. „Voor de Kerst hopen we er wel te zijn. Veel hangt af van deze twee dagen.” Hij heeft een shirt aan met ’klimaatdrammer’ erop, een titel die hij als maar als geuzennaam heeft omarmd nadat voormalig VVD-kopstuk Klaas Dijkhoff hem in De Telegraaf dat verwijt had gemaakt.

Het is de vraag of hij de komende dagen op het punt nou zo veel moet drammen. Uit de woensdag geopenbaarde ’treindocumenten’ blijkt immers dat CDA en VVD verder bereid zijn te gaan met terugdringen van de CO2-uitstoot dan de EU van ons land verlangt. „Er is nog niks”, houdt Jetten de boot af. „Of het goed genoeg is, weet je pas als er een regeerakkoord is.” Dat het stuk in de openbaarheid kwam, was ’natuurlijk niet handig’. „Al hebben we dat natuurlijk vaker gehad. Dan is vaak de vraag: van wie komt het? Dat was nu niet het geval.”

Treinflater Segers

Het was immers Segers die zich meteen als de sloddervos had bekendgemaakt die het stuk in de trein had laten slingeren. Stom stom stom, zegt hij nog maar eens als hij bij landgoed Zwaluwenberg aankomt, net als de rest informeel gekleed. Hij blijft slapen in het landhuis, getuige de rolkoffer die hij over het grindpad tilt. Hij heeft wel vaker de ’week van de waarheid’ aangekondigd, dus hij wil graag voorzichtig zijn. Toch durft hij gerust te zeggen: „Ik verwacht dat we knopen kunnen doorhakken”, zegt hij. „Alle onderwerpen zullen weer langskomen.”

Of zijn treinflater die eindfase nog bemoeilijkt? „Dat denk ik niet. Het was een stuk van twee partijen. We zijn daarna opnieuw begonnen, met z’n vieren.”

CDA-leider Wopke Hoekstra probeert de inhoud van het treindocument eveneens klein te maken. Het schaadt het proces heus niet, maar wel als hij hier allerlei mededelingen zou gaan doen over de inhoud, over wanneer het klaar is en over het proces. Zo duurde het toch nog vijf minuten voordat Hoekstra gezegd had dat hij niks zou zeggen.

Mark Rutte is als onderhandelaar van de VVD ook wel eens spraakzamer geweest. Op z’n nieuwe oranje All Stars stapt hij het liefst meteen door naar de hoofdingang, waardoor informateur Johan Remkes net naar binnen is geslopen, de vragen van journalisten ontwijkend. „We gaan ons best doen”, belooft Rutte.

Partijleider Kaag van D66 uit zich zo mogelijk nog raadselachtiger. Waar haar D66-informateur Wouter Koolmees ronduit zegt dat hij deze dagen besluiten verwacht te nemen, houdt Kaag het bij: „Het enige dat telt, is wat je aan tafel bespreekt.” Niet wat je in de trein laat liggen dus. Wat er de komende dagen gaat gebeuren? „Ik heb geen flauw idee.”