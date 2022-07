Gebedstapijt in stilteruimte Utrechtse stadhuis wordt niet gepruimd: ’Mini-moskee’

Omdat het volgens griffier Merel van Hall ’wat veel functies in één waren’, werden kolvende vrouwen al verzocht te verkassen. De voormalige werkplek van de Rekenkamer is vrijwel kamerbreed ingenomen door gebedstapijt.

„Een jaar na mijn verzoek hebben we eindelijk een eigen bezinningsruimte waar het gebed verricht kan worden. Vloerkleed was mijn keuze, mooi toch?” twitterde fractievoorzitter Mahmut Sungur. Door de knuppel in het hoenderhok te gooien, woedt de discussie niet meer louter in het dagelijks bestuur van het presidium.

„De stilteruimte moet een stilteruimte zijn. Daar zijn standaarden voor”, stelt VVD-fractievoorziter Marijn de Pagter. Het inpikken door Denk van neutrale ruimte zint hem niet. Bidden kan wat betreft de VVD’er, maar niet exclusief voor één geloof. D66-fractievoorzitter Maarten Koning sluit zich daarbij aan, maar wil er verder weinig over kwijt.

De gemeente Utrecht trok de portemonnee voor het tapijt. „Alle vloerbedekking wordt door de gemeente bekostigd want het is een ruimte voor algemeen gebruik”, aldus de woordvoerder van wethouder Rachel Streefland (Personeel en Organisatie). Volgens de woordvoerder past bij de bezinningsruimte een inrichting die aansluit bij de behoefte van de mensen die er gebruik van maken. „Daarin zie je de afspiegeling van de stad terugkomen.”

’Maria tegen de muur gericht’

Een poging van de PVV om een Mariabeeld en een schaal voor wijwater te introduceren, zou geen succes zijn. „De laatste keer dat ik keek stond Maria met haar hoofd naar de muur gericht en lagen die gebedstapijtjes pontificaal in het midden van de ruimte”, stelt Cees Bos, fractievoorzitter van Stadsbelang.

Sungur (Denk) is zich van geen kwaad bewust. „Wij hebben in het verleden het verzoek gedaan ergens te kunnen bidden en moesten dat in de kolfruimte doen. Soms botste dat qua tijdstip. Ook de vrouwen wilden dat niet.” Het Mariabeeld is volgens hem geplaatst uit aversie tegen de islam, niet uit geloofsovertuiging, en dat betreurt hij.

Na de herverdeling van de vertrekken kwam de kamer vrij. Sungur: „De ruimte is wat ons betreft multifunctioneel. Er is ook ruimte voor andere geloven.” Was een los tapijt geen optie? „Ja, je kunt ook thuis bidden. Maar dit was de behoefte.”

Verontwaardigd is vooral de PVV, die de ’mini-moskee’ moet dulden pal naast haar fractiekamer, en niet lang hoeft te zoeken naar de term ’islamisering’. Fractievoorzitter David Bosch placht graag uit te rusten in de speciale FC Utrecht-dug out-stoel van oud-burgemeester Jan van Zanen, maar die is nu weg. „Moet ik dan mijn schoenen en sokken uitdoen en op de grond gaan liggen?”

Uitgerekend de ChristenUnie-voorman toont zich de verdraagzaamheid zelve. „Behoeften zijn verschillend”, zegt fractievoorzitter Rik de Graaf. De gesprekken met Sungur en Bosch in het dagelijks bestuur van het presidium, ook over dit onderwerp, ervaart hij als ’constructief’.