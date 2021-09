’Soms lijkt Sigrid Kaag ongeschikt voor de politiek’

De HJ Schoo-lezing van Sigrid Kaag zorgde deze week voor reuring in Den Haag. In haar verhaal sprak de D66-partijleider over haar ambities voor Nederland, maar haalde ze ook uit naar VVD-partijleider Mark Rutte. En die twee zouden nu juist de kern moeten gaan vormen van een nieuw kabinet.

De Winther gaat in op de manier waarop Kaag zich manifesteert in Den Haag, en vraagt zich af of ze het er eigenlijk nog wel leuk vindt. Bij de VVD hielden ze naar buiten toe de kaken stijf op elkaar. Maar binnen de partij is de aanval op Rutte weldegelijk aangekomen. De Winther: ,,Als er een minderheidskabinet zou komen, wordt nu ook de optie VVD, CDA, GL en PvdA genoemd. Dus zonder D66.’’

Verder in Afhameren, alles over de situatie bij het CDA. Dit weekend is er een congres, en de breuk tussen Pieter Omtzigt en de partij lijkt nu wel definitief. Welke dynamiek gaat dat geven? Ook wordt de tijdelijke Tweede Kamer besproken, met het veelbesproken kunstwerk ‘Aarde’.

