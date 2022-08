’Salman Rushdie praat weer, volgens agent’

CHAUTAUQUA - Auteur Salman Rushdie heeft zaterdag weer gepraat, zegt zijn literair agent tegen The New York Times. Rushdie, die vrijdag na lange operaties aan de beademing moest, ligt nog in het ziekenhuis en raakt mogelijk een oog kwijt. Zijn lever is beschadigd en de zenuwen in zijn arm zijn afgesneden, aldus de krant.