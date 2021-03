Baudet zegt interview bij EenVandaag af

Cabaretier Martijn Koning hield bij Jinek een 'roast', en maakte daarbij onder meer grappen over de Joodse afkomst van Baudets verloofde. De FVD-leider verliet voortijdig de uitzending.

EenVandaag houdt maandag een debat met de lijsttrekkers van de zes grootste partijen. De leiders van de kleinere partijen, onder wie Baudet, waren uitgenodigd voor een interview in de uitzending in de voorgaande dagen, maar die ziet daar nu dus van af.

Een woordvoerder van de partij zegt dat Baudet na de uitzending van Jinek geen behoefte meer heeft aan „dit soort programma's”, meldt EenVandaag. Ook heeft een optreden van Baudet gevolgen voor zijn veiligheid, redeneert de woordvoerder.

Teleurstellend

Hoofdredacteur René van Brakel vindt de afzegging enorm teleurstellend en treurig. Hij merkt op dat „EenVandaag een actualiteitenprogramma is, geen talkshow. Ook is er geen column van een cabaretier of een andere politicus met wie hij in debat hoeft.”

„Met het EenVandaag Opiniepanel hebben we onderzoek gedaan onder kiezers en geven we weer hoe zijn achterban, en alle kiezers, denken over de standpunten van Forum voor Democratie en het optreden van Thierry Baudet.”

Baudet is niet de enige partijleider die in de campagne verstek laat gaan bij een interview. Zowel PVV-voorman Geert Wilders als DENK-leider Farid Azarkan zegden een gepland interview bij Nieuwsuur af. Wilders zei te druk te zijn met de voorbereiding van een debat, Azarkan zei oververmoeid te zijn.