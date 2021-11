VVD-leden vrezen verkwanseling liberale principes: ’Beloftes niet nagekomen’

Binnenland

CDA-kandidaat trekt zich terug na seksistische uitspraken over PvdA-raadsleden: ’Zou u ze doen?’

Constanteyn Roelofs heeft zich teruggetrokken als kandidaat-raadslid voor het Haagse CDA als gevolg van de ophef die is ontstaan over de seksistische uitspraken die hij deed over twee PvdA-raadsleden toen hij nog werkte voor GeenStijl.