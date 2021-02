Stankmysterie Eemnes opgelost

Binnenland

Vrouw (72) ernstig gewond door aanrijding, man rijdt door

Na een ernstig verkeersongeval op woensdag in Eemnes (Utrecht) is een man op een snelle elektrische fiets, mogelijk een speedpedelec, doorgereden. Twee vrouwen raakten gewond, een van hen is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, meldt de politie donderdag.