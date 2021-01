Baby overleden van moeder met coronavirus

De baby kwam met een keizersnede ter wereld. De vrouw was negen maanden zwanger en had corona opgelopen. Toen ze 24 uur niets meer in hun buik voelde bewegen, belde ze het ziekenhuis. Het duurde echter nog enkele uren voordat de vrouw bij het ziekenhuis aankwam. Een speciaal Covid-team van het ziekenhuis wachtte de vrouw op en opereerde haar.

Een verloskundige stelde per echo vast dat er inderdaad sprake was van een gebrek aan bewegingen van de foetus, schrijft The Jerusalem Post. Een spoedteam haalde het kind uit de buik na een keizersnee. „De medisch specialisten hebben er alles aan gedaan om te helpen”, zegt het ziekenhuis in een verklaring. De baby werd nog gereanimeerd en in een intensive care-unit voor kinderen gelegd, maar dat mocht niet meer baten.

Het Israëlische Hadassah-ziekenhuis onderzoekt de overlijdenszaak verder. Ook andere kinderen vechten in het ziekenhuis voor hun leven maar corona drukt de zorgcapaciteit, benadrukt verloskundige en gynaecoloog Arnon Wiznitzer. „We hebben van maart tot nu ongeveer 150 zwangere vrouwen behandeld”, aldus de professor. „Dit is tot dusver de moeilijkste.”

Bekijk ook: Orthodoxen in het nauw

Vaccineren

In Israël ligt het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona met 4.000 relatief laag. Het land is de verre koploper van het aantal vaccinaties per hoofd van de bevolking: al meer dan een kwart van de inwoners kreeg een prik. Met de kennis van nu wordt zwangere vrouwen afgeraden om zich te laten inenten.