Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verbiedt TikTok op diensttelefoons

Cyberspecialisten hebben vastgesteld dat de app „een reeks veiligheidsrisico’s” met zich meebrengt, citeerden Amerikaanse media een interne memo van het bestuur dinsdag (lokale tijd). Parlementsleden en medewerkers mogen de app niet meer op hun diensttelefoons downloaden of moeten de app verwijderen, aldus NBC en CBS.

Vorige week nam het Amerikaanse Congres een wet aan die de app op regeringstelefoons verbiedt. Ook Amerikaanse staten zoals Texas, Georgia, Maryland, South Dakota, South Carolina en Nebraska evenals het Amerikaanse leger hebben hun personeel opgedragen de app niet meer op hun diensttelefoons te gebruiken, zegt CBS.

FBI-directeur Christopher Wray heeft begin december gezegd dat zijn bureau veiligheidsbedenkingen had bij de app. De Chinese regering heeft de controle over het algoritme dat gebruikers van de app content voorschotelt. „Dat geeft hen de mogelijkheid om de inhoud te manipuleren en, wanneer ze willen, voor beïnvloedingscampagnes te gebruiken”, zei Wray tijdens een lezing aan de Universiteit van Michigan. Bovendien heeft de Chinese regering via de app toegang tot de software van telefoons. Ze kan de gebruikersdata aftappen en gebruiken voor spionagedoeleinden.