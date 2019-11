Bizarre incestmoorden: ouders wurgen zoons dood in bed

Het familiestel uit Sheffield kreeg samen zes kinderen, maar Brandon Machin en Sarah Barrass besloten hun kroost om te brengen. De politie vond de twee oudste zoons, Blake (14) en Tristan (13), in mei dodelijk gewurgd en gestikt in hun bed. De andere kinderen, allen jonger dan 13 jaar, bleken gedrogeerd en onder water te zijn gehouden, maar ze overleefden het. The Daily Mail spreekt over ’schokkende incestmoorden’: de gruwelijke details ervan kwamen dinsdag in de rechtbank in Engeland naar buiten.

Agenten die na de moorden bij het huis ter plaatse kwamen, roken onraad toen een van de kinderen een vinger over zijn keel haalde. Een van hen verklaarde ’bezorgd te zijn later moordenaar te worden, omdat dat is wat mama en Brandon deden’ en voegde eraan toe te hopen dat de twee voor ’300 jaar’ achter de tralies verdwijnen.

Leugen

Eerder trok de sociale dienst al aan de bel over de seksuele relatie die de halfbroer en -zus met elkaar hebben, maar de twee weigerden elke vorm van hulp en hadden de tieners liever dood dan bij de opvang. Ze bleken bovendien de kinderen wijs te hebben gemaakt dat hun eigenlijke vader in de Tweede Wereldoorlog was gestorven.