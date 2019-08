Vrouw zuigt benzine uit dieselauto, voertuig brandt uit

Het incident vond plaats in de Duitse plaats Eschborn. De vrouw had haar dieselauto per ongeluk volgegooid met benzine en dacht haar ’foutje’ met het stofzuigersysteem van het benzinestation snel recht te zetten. Toen ze vervolgens met een stofzuiger en een tuinslang probeerde om de verkeerde brandstof uit de auto te pompen, vloog het voertuig in de fik.

De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar het tankstation, maar de wagen van de vrouw brandde volledig uit. De schade wordt geschat op zo’n 30.000 euro.