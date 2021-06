Prinses Beatrix aan linkeroor geopereerd

Prinses Beatrix. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG/LEIDEN - Prinses Beatrix is vrijdag in het Leids Universitair Medisch Centrum geopereerd aan haar linkeroor. De moeder van koning Willem-Alexander had een cholesteatoom. Dat is een hardnekkige vorm van middenooroonsteking, waarbij ontstekingscellen de botjes in het middenoor aantasten. Dat kan leiden tot gehoorverlies.