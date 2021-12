Strijdbaarheid terug bij CDA: ’Deze partij moet niet kapot’

Columns & Opinie

’Ik snap het niet, waarom zou je iemand alle hoop op leven ontnemen?’

Mijn vader was zomaar ineens weg. Hij nam een hap en die viel verkeerd. Een paar seconden later was het afgelopen. Zo gaat het niet bij mijn moeder. Het is nauwelijks drie maanden geleden dat ik papa heb begraven en nou zit ik dan naast het ziekenhuisbed dat ze in haar huiskamer hebben geplaatst. Ze...