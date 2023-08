Trump gaat ouderwets los tijdens interview X: tegenstanders ’wilde beesten’, president Biden ’corrupt’

„Laat ik het zo zeggen: er is een mate van passie die ik nog nooit heb gezien en een mate van haat die ik nog nooit heb gezien. Dat is waarschijnlijk een slechte combinatie”, antwoordde de oud-president op de vraag of hij er rekening mee houdt dat de toenemende spanningen in de VS uitmonden in een ’openlijk conflict’; d.w.z. een conflict dat zeer zichtbaar en diep geworteld is. Een directe vraag over de kans op een burgeroorlog ontweek Trump, nadat hij had verkondigd dat ’ze weer de verkiezingen zouden proberen te stelen’.

Lange neus

Trump gaf zijn interview op de avond van het eerste Republikeinse presidentiële debat in de aanloop naar de verkiezingen van 2024. De oud-president was de grote afwezige bij dat event, waar acht kandidaten, onder wie oud vicepresident Mike Pence en gouverneur Ron DeSantis van Florida, voor de tv-camera’s de degens kruisten. Trump verscheen gelijktijdig met het debat in een interview met de conservatieve opiniemaker Tucker Carlson. Hij trok zodoende een lange neus naar de Republikeinse concurrentie, die graag de pijlen had gericht op de man die mijlenver voor staat in de peilingen.

Tevens gaf de Republikein een signaal af aan Fox News, de organisator van het debat, die naar de smaak van de zakenman hem onvoldoende zou steunen. Verschillende Fox-kopstukken hadden de voorbije weken gepoogd tijdens etentjes de breuk te lijmen, zo lekte afgelopen dagen uit. Het mocht niet baten. Trump koos voor Carlson, uitgerekend de man die eerder dit jaar door Fox News op straat was gezet. De opiniemaker lanceerde daarop zijn eigen show via sociale media en kreeg nu de hoofdprijs.

Bij Carlson, wiens uitzending vijf minuten eerder begon dan het debat bij Fox, ging Trump ouderwets los. Hij noemde zijn tegenstanders ’wilde beesten’ en ’ziek’, president Biden ’corrupt’ en zag een complot om hem onderuit te halen.

Debat

Ondertussen poogden de acht Republikeinse kandidaten bij het tv-debat hun avond niet te laten kapen door de afwezige Trump. Zij discussieerden twee uur lang over een reeks thema’s waaronder de economie, migratie en abortus.

Al snel werden verbaal de nodige tikken uitgedeeld, waarbij vooral de jonge Vivek Ramaswamy, die aan een opmars bezig is in de peilingen, het moest ontgelden. De cocky dertiger met de tandpastagrijns profileerde zich in het debat gretig als buitenstaander, waarbij de ondernemer de anderen niet alleen beroepspolitici noemde maar tevens wegzette als trekpoppen van het establishment.

Dat ging met name Pence en voormalig gouverneur Chris Christie te ver. Christie maaide Ramaswamy verbaal neer met een snoeiharde vergelijking met Obama en noemde hem een amateur. Pence stampte daarna nog even verder door hem af te serveren als ’een groentje’ waarbij hij gehakt maakte van Ramaswamy’s afzijdige houding over Oekraïne.

Zware avond DeSantis

Ron DeSantis, de geplaagde gouverneur van Florida had het zwaar. Hij leek begin dit jaar een serieuze concurrent voor Trump te worden maar de laatste maanden implodeerde zijn campagne, mede doordat Trump alle aandacht op zich gevestigd kreeg met de opeenstapeling van strafzaken. De gouverneur probeerde punten te scoren door te wijzen op zijn wapenfeiten in Florida, onder andere bij de aanpak van migratie en de coronacrisis, maar zijn woorden kwamen krampachtig en ingestudeerd over. Voor de kandidaten Doug Burgum, Asa Hutchinson, Nikki Haley en Tim Scott was slechts een bijrol weggelegd.

Pas na een uur kwam ’de olifant die niet in de kamer is”, zoals de presentator het ontbreken van Trump noemde, aan bod. Het leidde tot een van de meest intense momenten toen de vraag werd gesteld of Pence als toenmalig vicepresident juist had gehandeld door tijdens de Congres-sessie op 6 januari 2021 niet toe te geven aan druk van Trump om de bekrachtiging van Bidens verkiezingszege te blokkeren. De zaal was voor even doodstil toen Pence over die dag sprak. „De president vroeg mij om hem boven de grondwet te plaatsen. Maar ik heb, met mijn hand op de Bijbel, een eed afgelegd.”

De oud vicepresident scoorde punten met zijn profilering als ervaren, verantwoordelijke staatsman. „Pence zette het landsbelang boven zijn eigen belang”, sprak Christie lovend, die een felle criticus is van Trump hetgeen hem op het nodige boegeroep uit de zaal kwam te staan. Want al was de oud-president afwezig, hij had onder het publiek fans genoeg, zo merkten de acht kandidaten. Op de vraag of zij Trump bij een gewonnen nominatie zouden steunen, gingen dan ook bijna alle handen omhoog, zij het met de nodige tegenzin.