Politie in Australië onder vuur na taseren 95-jarige demente vrouw: ’Ze liep met een looprek en mes’

Nowland is binnen haar dorpje een beroemdheid, nadat ze op haar tachtigste verjaardag een parachutesprong deed.

Cooma - In Australië is ophef ontstaan nadat de politie een taser gebruikte bij een 95-jarige demente vrouw die in een woonzorgcentrum verbleef. Dat meldt de BBC. Volgens haar familie is de kans klein dat ze het overleeft.