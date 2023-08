Vermiste emoe uit Limburg dood gevonden

Pam Douven van Stichting Hart Limburg Zuid meldt dinsdag dat het dier niet meer leeft. Verdere informatie is nog niet gegeven.

Kumpke leefde in Retersbeek in gevangenschap, maar sprong over een draad uit zijn weiland aan de Jan Peukensweg in Weustenrade. Een buurjongen zag dat gebeuren. Daarna was de emoe nergens meer te vinden.

Stichting Hart Limburg Zuid, een zoekteam voor vermiste huisdieren, werd ingeschakeld. Die informeerde meteen instanties als de dierenambulance, politie, jagers en boswachters. Het vermissingsbericht op sociale media werd vaak gedeeld, maar leidde niet tot meldingen. Mogelijk dat het slechte weer een rol speelde.