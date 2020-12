Op welke dag de eerste prik? Doe de Lockdown Nieuwsquiz, nog 31 dagen!

Video

Vanavond: De Telegraaf Eindejaarsquiz (met vette prijzen)!

Ook in december moeten we vooral binnen blijven. Daar heeft De Telegraaf iets op gevonden: De Telegraaf Eindejaarsquiz. Een quiz vol vragen over het afgelopen jaar. Vanavond om 18:45 uur live op Telegraaf.nl en YouTube. De hoofdprijs? Een all inclusive reis naar Ibiza, wanneer het weer mogelijk is.