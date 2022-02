Gemeente plaatst huis met haai in dak op monumentlijst, eigenaar boos

De haai, overigens gemaakt van glasvezel, werd al in 1986 in opdracht van zijn vader Bill Herne op het dak gezet, uit protest tegen de stringente regeltjes en de censuur die de gemeente zou uitoefenen. Diezelfde lokale overheid had Herne, ooit de eigenaar van de bioscoop Moulin Rouge, enige maanden eerder gedwongen twee flink uit de kluiten gewassen damesbenen van het type ’can can-danseres’ van zijn dak te halen. Uit pure frustratie - en om te verkennen wat er dan kennelijk wel aan kunstzinnige uitingen op een privé-woning mag worden neergezet - besloot Herne in plaats van de beentjes een enorme haai op zijn dak te laten plaatsen.

Dat werd oogluikend toegestaan en in de volgende 35 jaar groeide de Headington Shark uit tot een lokale bezienswaardigheid.

Herne overleed in 2019, zijn zoon strijdt nu voor het gedachtengoed van zijn vader. En daar past een status als monument voor het haaienhuis dus niet bij, naar zijn mening. Magnus Hanson-Heine verhuurt het pand nu als een b&b-locatie. Echte verhuur is volgens hem lastig. „Mensen willen er niet permanent wonen, ik denk vooral omdat er voortdurend foto’s van het huis worden gemaakt”, zegt hij tegen The Mirror.

De gemeente is nu voornemens het pand op de monumentenlijst te praten. Inspraakmogelijkheden zijn er wel, maar de mogelijkheid om bezwaar te maken ontbreekt dan weer volgens Hanson-Heine: „Er wordt alleen gevraagd of de beschrijving van het pand correct is, je kunt nergens aangeven dat je vindt dat het pand geen monumentale status zou moeten hebben.”

Hanson-Heine vindt dat dat dus niet moet gebeuren. De haai is er uit protest op gezet. Een monumentenstatus zou het plotseling legitimeren, maar dat is nooit de bedoeling geweest van zijn vader. Volgens diens filosofie heeft de gemeente zich niet te bemoeien met kunstuitingen op privé-eigendom.

Volgens de gemeente is de nominatie van de Headington Shark de wens van de bevolking: „Het huis is door het publiek genomineerd voor een monumentenstatus.” De bezwaartermijn is inmiddels verstreken, ambtenaren buigen zich nu over de ingediende zienswijzen.