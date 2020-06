Basisscholen definitief volledig open

Het kabinet had al eerder aangekondigd op deze datum te mikken voor de volledige heropening, maar dat was onder voorbehoud dat het coronavirus niet opnieuw zou oplaaien. Woensdag vergadert het kabinet over nieuwe versoepelingen. Ingewijden laten weten dat de seinen voor basisscholen nu definitief op groen staan.

Dat er op een Haagse basisschool mogelijk sprake is van een corona-uitbraak, is volgens de betrokkenen geen reden om van dat besluit af te wijken. Deze kwestie wordt wel apart bekeken. Het RIVM liet tijdens eerdere coronabriefings weten dat het er in wetenschappelijke studies op lijkt dat het volwassenen zijn die het virus doorgeven aan kinderen, niet andersom.

Van het RIVM hadden de basisscholen überhaupt nooit gesloten hoeven worden, ook van het kabinet niet. Vanuit het onderwijsveld kwam er druk om ze wel op slot te doen. Het kabinet honoreerde dat uiteindelijk.

Ook de middelbare scholen gaan weer open:

Halve dagen

Basisscholen draaien nu nog op halve kracht. Het kabinet wilde wel volle lesdagen, geen halve. Dat zou namelijk tot meer vervoersbewegingen leiden, werkende ouders tot wanhoop drijven en de kinderopvang voor een lastige opgave plaatsen. Minister Slob (Onderwijs) legde dit scholen echter niet op. Er zijn nu dus scholen die wel halve lesdagen aanbieden.

De vraag is of de basisscholen per 8 juni nu wel vol gas geven. Meerdere scholen hebben al aangegeven daar zo hun bedenkingen bij te hebben.