Rutte: ’Spreek elkaar aan op afstand houden’

De minister-president deed in zijn wekelijkse persconferentie een nieuwe oproep aan mensen om de anderhalve meter afstand te houden. „Het verschil tussen boven elkaar staan of anderhalve meter afstand nemen is enorm voor het risico dat je het virus verspreidt. Als ik zeg in zo’n tv-toespraak dat we het met 17 miljoen mensen doen, is dat niet zomaar een zinnetje. Het is de realiteit.”

Rutte riep mensen op om elkaar ook aan te spreken op het houden van die afstand. Het door de politie laten handhaven ziet hij niet zitten, omdat daar niet genoeg agenten voor zijn. „We moeten dit samen doen.”

Zorg

Rutte stak een hart onder de riem van de mensen die in de zorg werken en had speciale aandacht voor het ondersteunend personeel. „Mensen die zorgen dat de basis op orde is zijn minder zichtbaar, maar ook heel belangrijk in deze strijd.”

Hamsteren

Dat compliment ging ook naar de vakkenvullers, die tussen het hamsteren door de schappen weer aanvullen. Rutte was donderdag op bezoek in een supermarkt en wees bezoekers erop dat er in Nederland zo veel toiletpapier is dat we nog ’tien jaar kunnen poepen’. „Het is echt achterlijk als je nu gaat hamsteren”, zei de premier nu dan ook. „Het is massahysterie dat mensen dat doen. Het leidt er ook toe dat mensen onnodig op elkaar staan.”

Grensgebied

De minister-president toonde zich verbaasd over mensen die in grensgebieden wonen en ondanks de reisadviezen toch nog de grens over gaan. „Ik heb me er ontzettend over verbaasd dat Nederlanders over de grens gaan om goedkoper te tanken of om uitjes te doen. We hebben niet voor niks een oranje reisadvies.”

Dat de grenzen niet gesloten zijn, is volgens Rutte om mensen die cruciaal werk doen en in het ene land wonen en in het andere land werken. Voor de andere mensen geldt: „Het is sociaal om hier te blijven en niet de grens over te gaan.” De Belgische politie houdt inmiddels ook auto’s met een Nederlands kenteken tegen bij de grens.

Premier Rutte kwam vrijdag eerder op de dag met een ingelaste verklaring over de opvolging van minister Bruins (Medische Zorg). PvdA’er Martin van Rijn neemt de komende drie maanden het werk over als tijdelijk minister.