VS bevestigen ontmoeting Trump en Rutte

Het wordt de tweede keer dat Rutte in het Witte Huis wordt ontvangen. De eerste keer was begin juli vorig jaar. De woordvoerder van het Witte Huis laat weten dat de leiders het waarschijnlijk gaan hebben over economische en militaire samenwerking.

Volgens de Nederlandse bronnen is minister Stef Blok ook aanwezig bij het gesprek. Blok is dan in Washington om deel te nemen aan een conferentie over religieuze vrijheden op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

