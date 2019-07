Navalny van ziekenhuis terug naar gevangenis

De 43-jarige Navalni was zondagmorgen met spoed vanuit de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ⓒ Hollandse Hoogte

MOSKOU - De Russische oppositieleider Alexej Navalny is maandag ontslagen uit het ziekenhuis in Moskou waar hij zondag was opgenomen wegens een „extreem allergische reactie.” Zijn arts zei dat Navalny is teruggestuurd naar de gevangenis. Hij kreeg afgelopen week 30 dagen celstraf wegens het oproepen tot een ongeautoriseerd protest.