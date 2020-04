Hoogwerker tegen de eenzaamheid: ’Belangstelling is groot’

Ouderen in verzorgingshuizen mogen al weken geen bezoek ontvangen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Als alternatief kunnen de Bunschoters deze week drie dagen lang bezoekers via de hoogwerker ontvangen, zodat ze toch van nabij naar elkaar kunnen zwaaien. Afgelopen week bleken negen bewoners van het centrum nog besmet te zijn met het coronavirus. Alle afdelingen zijn in quarantaine.

De hoogwerker blijft tot en met zaterdag bij De Haven, zodat alle 180 cliënten van het zorgcentrum de kans krijgen om bezoekers voor het raam te ontvangen. „De bezoekers zijn gezekerd en de hoogwerker wordt uiteraard bediend door een professional.”

Telefoon

De ramen van de woningen blijven tijdens het bezoek dicht. „Bezoekers in de hoogwerker kunnen bovenin telefonisch contact leggen met onze cliënten, zodat ze toch even contact met elkaar hebben en elkaar kunnen spreken.”