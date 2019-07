Schiphol mag vanaf 2021 weer groeien

Het kabinet bespreekt binnenkort een voorstel van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). In het regeerakkoord is al afgesproken dat de belangrijkste luchthaven van Nederland na volgend jaar mag groeien als er milieuwinst is geboekt.

Door vernieuwing van de vloot is al langer het beeld dat er ruimte is om te groeien. Op dit moment zit Schiphol op slot omdat het groeiplafond van 500.000 vliegbewegingen is aangetikt.

Hoeveel Schiphol mag groeien is nog niet duidelijk. Eerder deze week werd duidelijk dat Lelystad Airport later de deuren opent.