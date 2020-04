Slechtst mogelijke scenario dreigt voor Nigeria

Een vluchtelingenkamp bij Maiduguri. Ook Gerard van Mourik verblijft in deze stad in het noordoosten van Nigeria. Ⓒ Foto AFP

Maiduguri - „Vergeet ons alsjeblieft niet!” Dat is de smeekbede van Gerard van Mourik, een Nederlandse hulpverlener die in het noordoosten van Nigeria klem zit tussen de dreiging van terreurgroep Boko Haram en het potentieel nog veel dodelijker coronavirus. Zoals Van Mourik zitten veel ontwikkelingsmedewerkers vast. Hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen, Save the Children en Stichting Vluchteling vrezen het ergste.