’Overleden man Noordwijkerhout stierf niet door coronavaccin’

De man, die oud-gemeentesecretaris Rinus Adriaanse bleek te zijn, had maandag het coronavaccin van Pfizer/BioNTech gekregen op de vaccinatielocatie in Noordwijkerhout. Toen hij op de parkeerplaats naar zijn auto liep, zakte hij in elkaar. Een arts en enkele EHBO’ers schoten te hulp en hij werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij.

De locatie, waar vierhonderd prikken per dag kunnen worden gezet, was juist maandagochtend geopend. De burgemeester was al gearriveerd voor de opening, maar die werd na het overlijden afgeblazen.