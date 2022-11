Strafrechtelijk onderzoek naar dodelijke steekpartij tbs-kliniek

"Er is een strafrechtelijk onderzoek omdat er sprake is van een levensdelict, maar aangezien de verdachte is overleden, zal dit niet tot een strafzaak kunnen leiden", zegt een woordvoerster van het OM Oost-Nederland. "Over de uitkomsten kan op dit moment niets gedeeld worden, het onderzoek is nog volop gaande."

Eerder vertelde de directeur van de Overijsselse kliniek dat de dader, die op een open woongroep verbleef, rond 13.00 uur op de deur van het kantoor klopte waar de drie medewerkers zaten. Nadat de deur open was gedaan, drong hij naar binnen en begon hij in te steken op de personeelsleden. Een van hen liep daarbij dodelijke verwondingen op. De twee andere medewerkers raakten ook gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is weer thuis.

Na de steekpartij sloot de dader zich op in een aparte ruimte en probeerde daar brand te stichten. Het vuur werd door de sprinklers snel gedoofd. De dader heeft zich daarna in diezelfde ruimte van het leven beroofd met het mes waarmee hij de medewerkers had aangevallen. Over het motief is nog niets bekendgemaakt, maar volgens de directeur kwam de aanval als een volslagen verrassing.

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maken op een later moment bekend of er een onderzoek volgt.

Veldzicht valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een DJI-woordvoerster zegt op dit moment geen inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld het motief van de patiënt. "Dit omdat we eerst de resultaten van het onderzoek willen afwachten. Conclusies over veiligheid of voorzorgsmaatregelen zijn in onze ogen voorbarig." De DJI zegt dat de belangrijkste focus momenteel ligt "bij de nazorg van onze medewerkers en patiënten."

In de kliniek, officieel Centrum voor Transculturele Psychiatrie genaamd, verblijven onder meer gedetineerden met een psychiatrische aandoening. Veel van hen hebben een niet-Nederlandse culturele achtergrond.