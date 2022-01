Sigrid Kaag doet aangifte tegen Willem Engel na delen adres

Engel stuurde zondagmiddag een bericht waarbij de postcode en het huisnummer van Sigrid Kaag werden vermeld, met daarbij de tekst: ,,nog even over Sigrid Kaag: het is wellicht privé, bij voorbaat excuus. Gezien de terrorismefinanciering en de banden met de Open Society Foundation die ook in sommige landen als een terroristische organisatie wordt gezien, willen wij weten op wie zijn naam deze woning staat.”

Direct daarna stelde Engel dat het delen van haar adresgegevens niet is bedoeld om te intimideren. „Op geen enkele manier is dit een oproep of aanzet tot intimidatie of geweld of bedreiging, wij zijn de nette mensen. Het gaat hier om transparantie van iemand die minister van Financiën wordt.” Inmiddels is het bericht waarin de adresgegevens worden gedeeld verwijderd van Twitter.

Brandende fakkel

Kaag werd recent nog bedreigd door een man die met een brandende fakkel plotseling voor haar deur stond. Bovendien riep hij complotleuzen. Dat maakt het des te opvallender dat Engel haar adresgegevens wereldkundig maakt. De D66-leider stelde na afloop van dat bezoek flink te zijn geschrokken. „Mijn gezin heeft dit als bedreigend en angstig ervaren”, schreef ze op Twitter.