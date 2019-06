Recordaantal mensen op de vlucht

Volgens UNHCR was dat het grootste aantal sinds de organisatie bijna zeventig jaar geleden werd opgericht. De aantallen staan in het jaarlijkse Global Trends rapport. Volgens UNHCR waren tweemaal zoveel mensen op de vlucht als twintig jaar geleden en groeide het aantal ontheemden vorig jaar met 2,3 miljoen mensen.

De VN verdelen de vluchtelingen ruwweg in drie categoriën. Bij de grootste groep (41,3 miljoen) gaat het om mensen die zich gedwongen zagen om naar een plek elders in hun vaderland te gaan. Verder zijn er vluchtelingen die naar het buitenland zijn gegaan (25,9 miljoen) en mensen die asiel zoeken in een ander land (3,5 miljoen). Van de mensen die naar het buitenland vluchtten, vormden Syriërs met 6,7 miljoen de grootste groep, gevolgd door Afghanen (2,7 miljoen).

Turkije nam met 3,7 miljoen mensen de meeste ontheemden op.

