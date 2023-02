Senaatskandidaat vermoord vlak voor Nigeriaanse verkiezingen

Volgens het lokale partijbestuur van de staat Enugu werd de politicus, Oyibo Chukwu, doodgeschoten terwijl hij terugreed van een verkiezingsbijeenkomst. Na de schietpartij werd zijn auto in brand gestoken. „We verwachten dat het gaat om een politieke moord, omdat hij een favoriet was voor de verkiezingswinst”, zei de voorzitter van de lokale tak van de Arbeiderspartij.

Enkele uren voor de moord op Chukwu, tekenden de verschillende partijen en presidentskandidaten in het land nog een pact waarin zij voor een vreedzaam en transparant verkiezingsproces pleitten. Het land van 225 miljoen inwoners en meer dan 250 etnische bevolkingsgroepen heeft een lange geschiedenis van geweld en onrust rond verkiezingen. In 2019 werd de stemming een paar uur voor het openen van de stembureau’s nog met een week uitgesteld, vanwege logistieke problemen.

In de aanloop naar de presidentverkiezing van zaterdag is er nog geen gedoodverfde opvolger van de huidige president Muhammadu Buhari. Drie kandidaten gaan nek-aan-nek in de peilingen. Meer dan 93 miljoen Nigerianen mogen hun stem uitbrengen voor een nieuwe president en de Nationale Vergadering, die bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.