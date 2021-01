In visnet verstrikte olifant van verdrinkingsdood gered

Rond zes uur in de ochtend kregen dorpsbewoners in de gaten dat zich in het meer een olifant in nood bevond. De parkbeheerders werden gewaarschuwd en in een klein bootje namen ze poolshoogte. Het dier zat met zijn poten verstrikt in de netten, wat de reddingsoperatie bemoeilijkte.

Omdat het dier wild om zich heen sloeg, durfde de reddingsploeg niet te dicht in de buurt te komen. Pas toen de olifant na enkele uren spartelen vermoeid raakte, konden de reddingswerkers van de lokale brandweer aan de slag. Uiteindelijk lukte het om met behulp van metalen haken de netten los te trekken. Tegen twee uur in de middag klauterde de olifant op eigen kracht weer op de kant en verdween in de bossen.

Bekijk ook: Olifanten gered uit zee

De lokale autoriteiten zoeken uit wie de netten heeft achtergelaten. Het gebied is een belangrijke drinkplaats voor dieren. Olifanten worden beschouwd als de betere zwemmers onder de landzoogdieren. Ze gebruiken hun slurf om zich onder water voort te kunnen plaatsen en zijn in staat grote afstanden over water af te leggen.