Drukte in ov terug van weggeweest in spits: ’Plan die vergadering om half elf’

,,Tussen 07.00 uur en 09.00 uur is de situatie zeker in het streekvervoer inmiddels weer als voor het uitbreken van voor de coronapandemie. Dat betekent inderdaad dat het in de zogenoemde ’hyperspits’ weer ouderwets druk is”, zegt voorzitter Pedro Peters van OV-NL, de koepelorganisatie van openbaar vervoerbedrijven.

,,Natuurlijk zijn we blij dat de reiziger ons weer heeft teruggevonden, maar dat is alleen in de spits het geval. Vooral scholieren maken in dat tijdslot weer als vanouds gebruik van het ov. Maar een deel van de forensen is weggebleven. De groep die een tweedehands autootje heeft aangeschaft, sluit nu aan in de file op de weg”, meent Peters.

Spits

De reizigersaantallen in het openbaar vervoer liggen op zo’n 75% schat Peters in. ,,We zijn op de weg terug, maar we kunnen het voor elkaar beter maken door beter te spreiden. Plan een vergadering op kantoor om 10.30 uur in plaats van 09.00 uur, zodat je werknemer niet in de spits hoeft te reizen. Dat geldt ook voor scholen, die ook niet om 08.00 of 08.30 uur hoeven te beginnen. Want minder reizigers tegelijk in de bus of trein betekent ook meer comfort. Bovendien hoef je dan ook niet te dicht op elkaar te zitten, wat de kans op besmetting ook verkleind”, aldus de OV-topman.

Oscar van Elferen van de NS ziet ook weer een toename van reizigersaantallen, maar benadrukt dat de treinen ook in de spits nog niet stampvol zitten

Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) moet de overheid nadenken over prijsprikkels, zodat medewerkers daadwerkelijk een financiële stimulans hebben om niet tijdens de spitsuren te reizen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan ingrepen gericht op de woon-werkvergoeding. Een tweede aandachtspunt is de afhankelijkheid tussen verschillende systemen. Vaak zijn bedrijven en onderwijsinstellingen gebonden aan openingstijden van bijvoorbeeld scholen en opvang.