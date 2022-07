Premium Het beste van De Telegraaf

’Normale woningzoekenden laten we aan hun lot over’ Heibel om huizenplan voor statushouders: ’Utrechters zelf in flexbarakken’

Door John Maes Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Utrecht - De ongekende maatregel van het Utrechtse gemeentebestuur om per 1 augustus vrijkomende sociale huurwoningen naar statushouders te laten gaan, stuit op kritiek in de raad. De wachttijd voor een sociale huurwoning is gemiddeld al elf jaar.