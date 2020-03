Voetbalcoach (21) overlijdt aan corona

De trainer van een jeugdelftal van Atletico Portada Alta was vrijdag opgenomen in het ziekenhuis met ernstige ademhalingsproblemen. Alles wees op griepverschijnselen. Tijdens het onderzoek ontdekten de medici dat hij behalve het coronavirus en longontsteking ook leukemie had, zo schrijft The Independent.

De voorzitter van de club, Pep Bueno, had zondag nog tegen Spaanse media gezegd dat de jongeman die hij omschreef als ’getalenteerde trainer’ volgens het ziekenhuis ’stabiel’ lag. Maar een uur later verslechterde zijn situatie snel en overleed hij. „Ik kan het bijna niet geloven, dit leek toch onmogelijk”, zegt de clubvoorzitter tegen Spaanse media.

De krant sprak met medici die zeggen dat zonder het coronavirus Francisco waarschijnlijk nog had geleefd.

In Malaga zijn tot nu toe vijf mensen aan het coronavirus overleden. De andere vier waren zeventig plussers.