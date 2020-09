’Ministerie wil niet weten hoe het zit met lerarentekort’

Een gevulde Dam tijdens een van de onderwijsstakingen tegen onder andere het lerarentekort, vorig jaar november. Ⓒ foto richard MOUW

De website die het lerarentekort in ons land in kaart brengt, gaat op zwart. Initiatiefnemer Eddy Erkelens trekt de stekker eruit. Hij vindt dat het ministerie van Onderwijs, dat met hem in zee ging, verzuimt om de gegevens om te zetten in beleid. „Dit is water naar de zee dragen.”