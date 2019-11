’Moeder ziet dood gewaande IS-terrorist op tv’

Dat schrijft Het Nieuwsblad. In een oranje overal, met een grijze muts op het hoofd, sprak een man die zegt Abdellah Nouamane te zijn de Nederlandse journalist Hans Jaap Melissen aan. Melissen kon in het Noord-Syrische Hasakah een gevangenis bezoeken.

Nouamane is gewond: hij heeft een kogel in de buik gekregen, en hij vertelde dat onder zijn overall ’zijn darmen uit zijn buik hangen’. Volgens EenVandaag krijgt hij weinig medische verzorging.

Toen VRT-journalist Rudi Vranckx de tv-beelden aan zijn moeder in België toonde, zorgde dat voor veel emotie. Haar zoon vertrok in 2013 op zijn achttiende verjaardag naar Syrië . Het was Nouamane die in december 2015 alle contact met haar verbrak.

In september 2018 kreeg ze van de Nederlandse vrouw met wie de IS-terrorist in Syrië getrouwd was, te horen dat haar zoon gestorven was bij een bombardement. De moeder hield toen een begrafenisplechtigheid in Antwerpen.

Radicaal

Nouamane heeft de reputatie erg radicaal te zijn. Hij werd in België twéé keer veroordeeld: vijf jaar celstraf wegens lidmaatschap van een terreurorganisatie, en in 2018 nog eens vijf jaar omdat hij vanuit Syrië de Belgische Staat bedreigde.

„Dit is een oorlogsverklaring, en de plannen zijn al gesmeed”, zo klonk het in augustus 2015 een audio-boodschap. „Alles gaat de lucht in: school, bibliotheek, ziekenhuis. Dat de leeuwen wakker worden en elke ongelovige op straat afslachten.”

’Lesje geleerd’

Nouamane zit al negen maanden gevangen. Hij heeft spijt, zo zegt hij. „Ik was jong en gebrainwasht”, beweerde hij tegen Melissen. „Moet ik gestraft worden omdat ik bij ISIS zat? Ik zou zeggen ja, als het moet dan moet het. Maar ik heb geen bloed aan mijn handen. Ik ben het moe, ik heb mijn lesje geleerd.”

Het geweld lijkt hij te willen afzwakken. „Ach die onthoofdingen, dat was één keer op een half jaar. Ik zag dat ook maar toen ik ’s ochtends wakker werd. Nu ik in de gevangenis zit, denk ik veel na over wat goed en fout is. Als je hoofd eraf gaat… Niemand vindt dat leuk.”

’Is het schijn?’

Moeder Fatima Ezzarhouni is een boegbeeld van de moeders wiens kinderen naar Syrië trokken. Ze veroordeelt wat hij gedaan heeft. Ze werkt mee aan campagnes tegen radicalisering, ze spreekt in scholen en verwoordde haar gedachtes in het parlement.

„Ik hoop dat hij de waarheid spreekt”, reageert ze in tv-programma Terzake. „Maar ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat hij niet meer radicaal is. Is het schijn? Ik weet het niet.”

Ook Ezzarhouni’s Nederlandse vrouw en twee kleine kinderen zitten in Syrië in een kamp. Zijn moeder lijkt te twijfelen of hij moet terugkeren. „Ik weet het niet meer. In de eerste plaats moeten zijn kinderen gered worden. Die hebben er niet voor gekozen.”