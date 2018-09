Slachtoffertjes pas net in Terwolde

Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. De dood van de kinderen heeft een diepe indruk gemaakt op de scholieren en leerkrachten van zowel de school in Spijkenisse waar de kinderen eerst op zaten als hun nieuwe school in Terwolde. Op beide locaties zijn gedenkplaatsen gemaakt.

De moeder ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Ze wordt door de politie gezien als belangrijkste verdachte. De vader van de kinderen was uit beeld. Hij woont in het westen van het land. Onderzocht wordt nog wat zich tijdens de fatale nacht precies in het vakantiehuisje heeft afgespeeld.