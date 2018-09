Senator Australië: Wilders is niet welkom

Di Natale deed zijn uitspraak in een reactie op de visumaanvraag van de PVV-leider voor Australië. In dat land wil Wilders in oktober, op uitnodiging van de anti-islamgroep Q Society, spreken over de gevaren van de islam.

„We willen Geert Wilders niet in dit land zien. Zijn opvattingen zijn hier niet welkom”, aldus de politicus van de Groenen. „Dit land is een geweldig voorbeeld als het om het multiculturalisme gaat. Het is iets waar we allemaal trots op moeten zijn.”

Volgens Q Society houdt de Australische regering de aanvraag bewust op. „We vinden het erg vreemd dat een visumaanvraag zo lang duurt voor een politicus van een gerespecteerde democratie”, laat een woordvoerder weten.

Di Natale vindt het ook geen goed idee om een Wilders een visum te weigeren. „Ik denk dat door het weigeren van een visum de zaak meer aandacht krijgt. En dat willen we niet.”