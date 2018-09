Bordspel in je broekzak

De sleutel tot de populariteit van deze digitale bordspelletjes is de asynchrone manier waarop ze kunnen worden gespeeld. Je hoeft geen specifiek tijdstip af te spreken, want je speelt wanneer het jou uitkomt.

Ook de duur van een beurt is een grote plus: nooit ben je meer dan een paar minuten bezig. Hierdoor past het perfect in de gaten in de dag dat je normaal gesproken ergens zit te wachten. Een verloren moment in de wachtkamer van de tandarts? Even een tekeningetje in Pictionary-variant Draw Something maken. Wachten op de trein? Even wat woorden vinden in Boggle-kloon Rumble.

Ondanks deze voordelen is er niet zozeer sprake van concurrentie tussen echte en digitale bordspellen; het zijn in feite twee aparte dingen. "Even iets op de telefoon spelen doe ik tussendoor", legt Marianne Diederen, eigenaresse van Schaak- en Go-winkel Het Paard in Amsterdam uit. "Als ik in de tram naar IJburg zit, is het lekker om even te scrabbelen. Maar uiteindelijk is het gewoon tijdverdrijf."

Daarnaast mis je in een smartphone-spelletje het sociale aspect. Je hoeft niet meer op een bepaald tijdstip te spelen, maar tegenstanders kun je ook niet meer in het gezicht kijken. Het enige dat rest is een berichtje te sturen, als die mogelijkheid in de app is ingebouwd.

Een ander nadeel is dat de spelletjes enorm hype-gevoelig zijn. Was eind vorig jaar Wordfeud nog helemaal hét spel, even later was dat alweer Draw Something. Nu is bekend dat het aantal actieve spelers de afgelopen maanden met eenderde is afgenomen. Zij zijn naar het volgende hippe spelletje, Rumble, verhuisd.

De bordspelliefhebbers hoeven dus niet te vrezen dat hun hobby straks niet meer bestaat. "Het versterkt elkaar juist alleen maar", zegt Marianne Diederen. "Afgelopen winter hebben we juist extra veel exemplaren van Scrabble verkocht." Uiteindelijk blijft die huiskamertafel toch het gezelligst.

Aanraders voor ervaren spelers:

Carcassonne: Spelers leggen om de beurt een tegel op het speelveld en moeten zo steden, wegen, kloosters en weidevelden bouwen en claimen met 'horigen'. De speler die de meeste grond weet te claimen, is de winnaar. Het bordspel wordt eer aangedaan in deze iOS- en Android-app. Uitbreidingen met nieuwe tegels zijn in het spel apart te koop.

Ticket To Ride: Wees de NS voor en bouw een zo uitgebreid mogelijk railnetwerk. Spelers trekken enkele routes en moeten die op het spelbord - een kaart van de Verenigde Staten - met verzamelde wagons claimen. Extra speltypes en spelborden, waaronder een kaart van Europa, zijn in de app aan te schaffen.

Zombie Dice: Dobbelspelletjes saai? Niet als je in de huid van een zombie kruipt en de dobbelstenen gooit om mensen te vangen en hersenen op te eten! Verslavend en origineel. Yahtzee is er in elk geval niks bij.