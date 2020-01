Mirjam wacht na deelname Married at first sight nog op de ware

De Rotterdamse Mirjam voelde zich vertrouwd met Pascal, maar samen met ’m oud worden was een brug te ver. Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Ze was alleenstaand, maar wilde dolgraag met iemand samen verder. Daarom trouwde ze een man die ze nog nooit had gezien. Inmiddels is ze gescheiden. Toch kijkt Mirjam Jansen met een positief gevoel terug op haar deelname aan Married at first sight. „Het is een ervaring voor het leven.”