Nee leren zeggen tegen verkopers

ConsuWijzer (het consumentenloket van de overheid) start daarom de campagne 'Een beleefd NEE is ook oké!'. Consumenten kunnen leren van verkopers af te komen, maar ook geeft het loket meer informatie over het Bel-me-niet-register en bijvoorbeeld bedenktijd bij telefonische verkoop.

Onder druk

Volgens de makers van de campagne voelen consumenten zich soms overvallen, onder druk gezet of misleid door verkopers. Vaak gaat het om goede doelen, loterijen, puzzelboekjes, energiebedrijven en telecomaanbieders. Ouderen zijn vaak de klos omdat ze veel thuis zijn en een vast telefoonnummer hebben.

Herkennen en reageren

Minder assertieve consumenten kunnen op de website van ConsuWijzer leren hoe ze een verkoopgesprek direct herkennen en welke technieken verkopers gebruiken. Dit valt te trainen via voorbeelden in geluidsfragmenten waarin verkopers enthousiast vertellen wat voor een geluksvogel u bent dat u hun product met korting kunt krijgen. Voorbeeld: 'U klinkt als een verstandige man. Daarom neemt u vandaag toch ook het besluit om te besparen op uw rekening?'

Duidelijke antwoorden

Door deze fragmenten te horen, zijn consumenten voorbereid als ze daadwerkelijk benaderd worden. ConsuWijzer komt ook met voorbeeldantwoorden:

- Nee, dank u. Mijn huidige aanbieder bevalt mij uitstekend. Wilt u mijn keuze respecteren en mij verder met rust laten? - Ik wil niets kopen via de telefoon. Daarom sta ik ingeschreven in het Bel-me-niet-Register. U bent in overtreding. Ik maak daarom een eind aan dit gesprek. - Nee, dank u. Ik ken u niet. Ik heb u niet gevraagd om mij te bellen. Daarom hang ik op.

Ja zeggen?

Bent u wel geïnteresseerd in het aanbod van de verkoper, stel dan een aantal vragen om zeker te weten dat u met hem in zee wilt, adviseert ConsuWijzer. Daarvoor heeft het loket een checklist met vragen over betalen, schriftelijke bevestiging en opzegging online gezet.

Een overzicht met voorbeeldvragen van verkopers en manieren om hier netjes nee op te zeggen staat hier .