Blok zoekt info over aanvallen op tankers

LUXEMBURG - Nederland neemt de Amerikaanse beschuldiging dat Iran achter de aanvallen op tankers in de Golf van Oman zit niet zomaar over. „Ik heb geen eigen informatie over wie er achter de aanval zit, maar ik ben natuurlijk erg geïnteresseerd als hier opheldering over kan worden gegeven”, zei de bewindsman voor aanvang van overleg met zijn EU-ambtgenoten in Luxemburg.