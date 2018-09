Mode-ontwerper in de boeken

De Amerikaanse ontwerper wilde zijn persoonlijke favoriete leesvoer graag delen met iedereen. Naast boeken, verkoopt Bookmarc cd's, dvd's en accessoires zoals iPad cases, zo meldt De Standaard. In 2010 opende Bookmarc de deuren in Bleecker Street in New York. De Londense winkel is het eerste Europese filiaal, dat een plek heeft gevonden op de benedenverdieping van de reeds bestaande winkel Marc by Marc Jacobs in Mayfair. Officieel wordt de boekwinkel op 26 september geopend met een optreden van de indie band The Kills.

Bookmarc 56, Audley Street Mayfair Londen