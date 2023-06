Pedohandboeken per 1 juli verboden, maximaal vier jaar cel voor bezit

Na jarenlang politiek gesteggel gaat deze week een verbod in op handleidingen voor misbruik door pedofielen. In het wetboek van strafrecht komt een nieuwe strafbepaling die ’voorbereidingshandelingen met het oog op seksueel kindermisbruik’ strafbaar stelt.

„Met deze strafbaarstelling wordt het verspreiden, verwerven of in bezit hebben van een handleiding met tips en trucs voor het seksueel misbruiken van kinderen verboden”, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid in een toelichting. Er komt een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op te staan.

In politiek Den Haag is lang discussie gevoerd over de vraag of een aparte strafbaarstelling nodig is. Sommige experts beweerden dat er voldoende manieren zijn om het bezit van pedohandboeken aan te pakken. Zo is het bezit van kinderporno nu al verboden.

Meerwaarde

Maar minister Yeşilgöz ziet wel degelijk de meerwaarde van een aparte strafbaarstelling. Daarmee kan volgens haar eerder worden ingegrepen. „Het is gruwelijk en onacceptabel dat mensen bezig zijn om adviezen te delen over hoe ze kinderen kunnen misbruiken”, stelt Yeşilgöz. „Misbruiksituaties – offline en online – moeten worden gestopt. Daarbij moeten we ook zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen in een misbruiksituatie terechtkomen.”

De VVD-bewindsvrouw wil sneller optreden tegen potentiële kindermisbruikers. Het verbod op pedohandboeken verruimt de mogelijkheden om dat te doen. „Seksueel misbruik van kinderen is een van de meest verwoestende vormen van criminaliteit voor de slachtoffers en hun omgeving. Kinderen hebben recht op een veilige omgeving om op te groeien.”

Bijna drie jaar geleden kondigde toenmalig minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) al aan het bezit van foute handboeken te willen bestraffen, gelijk aan het bezit van kinderporno. Aanleiding was dat in de krochten van het internet – het zogenoemde dark web – allerlei instructies circuleren voor kindermisbruik. Daar wordt onder meer beschreven hoe men ’op jacht’ kan gaan naar kinderen, een kind kan verleiden en het vertrouwen van een kind kan winnen. Zo’n handleiding brengt kinderen in gevaar, omdat het een voedingsbodem is voor de kindermisbruiker die zijn slag wil slaan. De strafbaarstelling is in het bijzonder een overwinning voor Marcel Jeninga, voorzitter van de stichting Strijd Tegen Misbruik. Hij hamert al jaren op een verbod van pedohandboeken.