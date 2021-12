Premium Het beste van De Telegraaf

Wandelaar ontdekt nest met duizenden ’killerwespen’

Door Sjak Planthof Kopieer naar clipboard

Marlie en Ton Schouten turen naar het hooggelegen nest van de hoornaar. Ⓒ Rob Oostwegel

Born - In een boom in Born heeft een wandelaar een nest gevonden van de Aziatische hoornaar. Deze ’monsterwesp’ roeide onlangs circa 100.000 bijen uit bij imkers in Born.