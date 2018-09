Justitie wil 2,7 miljoen van Saban Baran

Het bedrag is verminderd omdat Saban eind vorig jaar door het gerechtshof in Arnhem is vrijgesproken van enkele gevallen van vrouwenhandel, waaraan hij eerder door de rechtbank in Almelo schuldig was bevonden. Dit bleek maandag tijdens een regiezitting in de ontnemingszaak bij de rechtbank in Almelo.

Ook van vijf handlangers van Saban eist justitie geld terug dat is verkregen met de uitbuiting van vrouwen. Ook in hun gevallen zijn de bedragen teruggebracht vergeleken met eerdere eisen. Zo wil het OM van Sabans broer Hasan niet meer 2,9 miljoen euro maar 1,5 ton terug.

Intussen loopt in Turkije een onderzoek tegen Saban en Hasan Baran in verband met het witwassen van bijna negen ton wat ze met vrouwenhandel in Nederland en Duitsland zouden hebben verdiend. Advocaat Jan Hein van Dijk vindt dat justitie de resultaten van het Turkse onderzoek moet betrekken in de ontnemingseis, omdat Saban anders dubbel gestraft zou kunnen worden voor hetzelfde vergrijp.

Volgens officier van Justitie R. de Graaf is dit niet aan de orde, aangezien ze geen onderzoeksgegevens op kan vragen bij de Turken. Bovendien kan volgens haar later worden bekeken of er van overlapping sprake is.