Gewonde Roemeen (45) gaat tekeer tegen hulpverleners

„Hij werd met veel verzet aangehouden”, meldt de politie in een verklaring.

De hulpdiensten werden rond 19.00 uur opgetrommeld vanwege een man die zich op de grond ophield bij een supermarkt. Hij bleek een wond aan zijn hoofd te hebben, waarop de ambulance en de politie werden ingeschakeld. „De man weigerde alle hulp en werd verbaal agressief. Hij riep daarbij enkele keren ‘fuck you’ tegen de hulpverleners.”

Ook probeerde hij een van de agenten een klap in het gezicht te geven. De agent wist die vuistslag nog maar net te ontwijken. Tijdens zijn arrestatie werd hij nog wilder en probeerde hij anderen te slaan en te trappen. De agressieve man is aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. „Hij werd overmeesterd en eerst naar het cellencomplex gebracht. Daarna is hij voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.”

Het Openbaar Ministerie heeft als uitgangspunt geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd zwaarder te straffen.